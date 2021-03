Nieuwe Boetzelaer vanaf vandaag gevuld met water: ‘Het duurt drie weken voordat het bad vol is’

videoDe nieuwe Boetzelaer, het zwembad in Monster dat twee jaar geleden volledig afbrandde en inmiddels weer is opgebouwd, wordt vanaf vandaag gevuld met zwemwater. Dat gaat langzamer en minder spectaculair dan je denkt: ‘We hangen er gewoon de tuinslang in’.

,,Het is een heugelijk moment”, zegt Frank Haagsma. Hij is sinds 1 maart de nieuwe directeur van De Boetzelaer. Peter Wielaart gaat per 1 april met pensioen. De Boetzelaer brandde twee jaar geleden af. Sindsdien is keihard gewerkt aan de bouw van een nieuw zwembad aan de Madeweg in Monster, dat per 1 juni open moet. ,,Normaal vier je de hoogste punt van een gebouw, maar voor een zwembad is dit natuurlijk een hoogtepunt.”

Het vullen van de baden kan wel drie weken duren, zegt Haagsma. ,,We hangen er gewoon een tuinslang in. Het mag ook helemaal niet sneller, want dan gaat het gebouw zich te snel zetten. Zo’n zwembad is een betonnen bak en als je te snel gaat, dan klappen de tegels er gewoon af.”

Volledig scherm Peter Wielaart en Frank Haagsma gooien het eerste emmertje met water in het zwembad. © Thierry Schut

Hoeveel liter?

Zodra een zwembad gevuld is, gaat het meestal nooit meer leeg. Wel wordt het ververst en gereinigd. Wettelijk is vastgelegd dat een zwembad per bezoeker vijftien liter water moet vervangen.

Hoeveel liter water er totaal nodig is om De Boetzelaer van water te voorzien? Daar is donderdag nog een online prijsvraag voor uitgeschreven. Haagsma doet het antwoord vandaag uit de doeken: ,,800.000 liter water in het sportbad, 200.000 liter water in het recreatiebad en nog eens twee keer 100.000 liter water in de buffers.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.