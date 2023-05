Nieuwe bomen of planten? Die kan je gewoon huren

Westland werkt aan inhaalslag verpleeg­huis­bed­den: in de komende drie jaar 130 tot 160 erbij

Om te zorgen dat er voor zo veel mogelijk Westlanders zonodig een verpleeghuisbed in hun eigen gemeente beschikbaar is, is het Westlandse gemeentebestuur samen met de diverse zorginstellingen aan een inhaalslag bezig. Het streven is dat er nog in deze collegeperiode tot 2026 tussen de 130 en 160 bedden bijkomen tussen de kassen.