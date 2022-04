Nieuwe buren leren kennen? Ga met een collectebus langs de deuren!

Jan en Bert willen waterver­bin­ding uit 17de eeuw tussen Honselers­dijk en Maassluis herstellen

Vanuit het voormalige jachtslot in Honselersdijk kon je ruim driehonderd jaar zo naar het centrum van Maassluis varen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd de historische verbinding echter ruw verbroken. Onder de Westlandseweg in Maassluis stroomt het water slechts door een smalle duiker. Twee mannen maken zich nu hard om deze waterweg in volle glorie te herstellen.

14 april