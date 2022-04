Nieuwe coalitie gooit gele zakken weg, wil een wethouder voor senioren en een ombudsman

Provincie ziet niks in woningbouw bij FloraHol­land: ‘Gebied behouden voor de glastuin­bouw’

Het huidige Westlandse gemeentebestuur zet vol in op 2500 nieuwe woningen in het gebied rondom bloemenveiling Royal FloraHolland, maar de provincie Zuid-Holland ziet daar helemaal niks in. Die wil het terrein behouden voor de glastuinbouw. Ook een lightrail ziet de provincie daar niet zitten.

