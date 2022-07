Nieuwe coalitie haalt 60 dagen niet: gele zakken op 1 november pas van de palen

Top-10 Rat bespringt reizigers in tram en inzame­lings­ac­tie voor vernield waterpark: dit zijn onze meest gelezen verhalen

Tussen de instappende mensen op tramhalte Heeswijkplein in Den Haag sprong ook een rat aan boord. En nadat zijn Storm Aquapark in Leidschendam werd lek gestoken door een onbekende, krijgt eigenaar Pieter Alders van allerlei kanten hulp. Dit zijn onze best gelezen verhalen van afgelopen week.

4 juli