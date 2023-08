Nieuwe directeur van Patijnenburg: ‘Hier in het Westland is het met elkaar en voor elkaar’

Statenle­den zijn pontdrama beu: ‘Straks bijna anderhalf jaar zonder pont...’

Ze vinden het gênant, wrang en maar moeilijk uit te leggen. Want hoe bestaat het dat de autopont tussen Rozenburg en Maassluis dit jaar niet meer in de vaart komt, vragen politici in de provincie Zuid-Holland zich vertwijfeld af. ,,We voelen nu de onmacht en wanhoop die veel reizigers hebben.”