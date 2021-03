Nieuwe directeur voor nieuw zwembad: ‘Het personeel bepaalt het Boetzelaer-gevoel’

Ouder Westland Na vijftig jaar veel veranderd bij Westlands Popcentrum Nederland 3, maar niet liefde voor muziek

15:47 Westlands Popcentrum Nederland 3 bestaat 50 jaar. Veel Westlanders keken hier naar hun eerste optredens, stonden zelf voor het eerst op een podium of dronken hun eerste biertjes. In al die jaren is veel veranderd, maar niet de liefde voor muziek.