Nieuwe gevallen gevreesd tomatenvirus in Westland en Midden-Delfland

Bij vier bedrijven bestaat een ‘zware verdenking’ van de aanwezigheid van het virus, daarvan zijn er twee in Westland. Van de zeventien besmette bedrijven bevinden zich er acht in de gemeente Westland. Dat is een stijging van twee ten opzichte van de laatste update van de NVWA, halverwege december. Tevens is er nu een besmetting in Midden-Delfland geconstateerd. Verder zijn er vier vondsten in de gemeente Hollands-Kroon, twee in de gemeente Brielle, een in de gemeente Remmerswaal en een in Haarlemmermeer.