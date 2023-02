‘Nieuwe huizen Heulpark dit voorjaar in de verkoop’

Twee jaar geleden hadden de eerste woningen in nieuwbouwwijk Heulpark in het project de Driesprong in Kwintsheul er al moeten staan, maar het is nog steeds een braakliggende vlakte. Toch gaan volgens ontwikkelaar Weboma de eerste woningen dit voorjaar in de verkoop.