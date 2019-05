Nieuwe lunchroom in ‘s-Gravenzande in teken van bier: ‘We merken dat het hier bruist’

,,We hebben samen gewerkt in andere horecazaken”, vertelt Zandstra (34). ,,Al vanaf dag één zeggen we tegen elkaar: wij gaan samen iets beginnen. Vorig jaar zijn die plannen concreter en steeds serieuzer geworden. Toen we op dit pand stuitten, wisten we dat we dit moesten hebben.”



In het pand in de Gravenstraat brak vorig jaar juni brand uit. Toen zaten er twee appartementen in en beneden was een kantoor. ,,We begrepen van de makelaar dat het bedrijf zou terugkeren naar het pand en gingen verder met de zoektocht. We wilden graag iets beginnen in ‘s-Gravenzande omdat het dorp bruist, er gebeurt hier een hoop. Toen we later zagen dat de ruimte toch te huur stond, hebben we meteen gebeld.”