Nieuwe N211 geeft energie – letterlijk én figuurlijk

Doek valt voor 91-jarig mannenkoor Zang Veredelt

10:55 Na bijna 92 jaar valt voor mannenkoor Zang Veredelt het doek. ,,We moeten wel", betreurt koorlid Jan Toren (65). ,,We zijn nu met een club van zestien en dat bouwt langzaam verder af. We worden steeds ouder en onze stemmen gaan achteruit. Om te voorkomen dat we straks worden weggezet als wilde kraaien, kunnen we maar beter stoppen."