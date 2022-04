Nieuwe postzegel in de serie Westlands Mooiste: troschrysant Pina Colada

De postzegel Pina Colada is in nauwe samenwerking met veredelaar Dümmen Orange ontwikkeld en is de 21ste postzegel in de serie Westlands Mooiste. De troschrysant Pina Colada wordt in de Westlandse kassen geteeld en veel geëxporteerd naar Oost-Europa.

Het is gebruikelijk dat nieuwe postzegels in een feestelijke ambiance worden gelanceerd in aanwezigheid van genodigden, vertegenwoordigers van de kwekers van de producten die al een postzegel in de serie hebben én vertegenwoordigers van de filatelie. Lange tijd was dat niet mogelijk vanwege de coronapandemie, maar nu kon het eindelijk weer. Vanwege de oorlog in Oekraïne was het wel een sobere bijeenkomst.

De postzegel laat twee kleuren Pina Colada naast elkaar in de kas zien: geel en wit. De postzegel is er in een vel van tien stuks en als zelfklevende rolzegels. De postzegels zijn uitsluitend bij Postzegelvereniging Monster te koop.

Tijdens Kom in de Kas Westland op 11 en 12 juni zijn de nieuwe postzegels ook present in de promotiekraam van Postzegelvereniging Monster.

De nieuwe postzegel Pina Colada. © Postzegelvereniging Monster