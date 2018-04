Nieuweweg (N211) in Poeldijk dinsdagnacht dicht vanwege spoedreparatie

De Nieuweweg (N211) in Poeldijk wordt in de nacht van dinsdag 17 april tussen 22.00 en 6.00 uur afgesloten in verband met een spoedreparatie tussen de Haagse Madepolderweg en de rotonde bij ABC Westland.

Voor het auto- en vrachtverkeer geldt een omleiding via de Paul Captijnlaan, de Arckelweg, de Wateringsweg (N464), de Poeldijkseweg en de Lozerlaan. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen de werkzaamheden passeren. Vanaf 6.00 uur is de weg weer open voor al het verkeer.

‘Meest energieneutrale weg van Nederland’

In maart is begonnen met de vernieuwing van de N211. Het stuk dat vernieuwd wordt is 2,4 km lang en verbindt Den Haag met Poeldijk. In november moet de nieuwe rijbaan in gebruik worden genomen.

De N211 wordt volgens de provincie ‘de meest energieneutrale weg van Nederland’. Zo zal de nieuwe weg warmte opwekken en energie leveren aan omliggende bedrijven en lantaarnpalen. Hoe meer verkeer er in de avonduren op de weg rijdt, hoe feller de lampen zullen branden. Bij minder verkeer zullen de lampen dimmen. Ook kan het asfalt warmte opslaan zodat de weg in de winter ijsvrij blijft. Het nieuwe asfaltmengel zorgt bovendien voor minder brandstofverbruik.

Daar zijn wel veel aanpassingen voor nodig. De weg zal in zijn geheel een stuk opschuiven, zodat fietsers meer ruimte krijgen. Ook wordt de gehele oeverconstructie aangepakt.

Eerdere spoedreparatie

Van 12 tot 18 maart zijn er tijdelijke maatregelen getroffen om het verkeer in twee richtingen mogelijk te houden. Het oude asfalt bleek niet van voldoende kwaliteit om het intensieve gebruik te dragen. Om die reden is in de nacht van 26 maart een spoedreparatie uitgevoerd. De provincie laat weten dat er nu op andere plekken scheuren en gaten zijn ontstaan, waardoor een tweede spoedreparatie nodig is.

De spoedoperatie in de nacht van dinsdag op woensdag moet ervoor zorgen dat het asfalt van voldoende kwaliteit is tot de definitieve rijbaan in gebruik wordt genomen.