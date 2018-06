Nieuweweg (N211) richting Den Haag gaat lange tijd dicht

Noorder­brug gaat verder in de Noorder­kerk

12:05 De gefuseerde 's-Gravenzandse kerkgemeente Noorderbrug neemt zondag afscheid van De Brug. De gemeente kerkte zowel in dit gebouw aan de Koningin Julianaweg als in de Noorderkerk. Na de fusie is in goed overleg besloten om in deze laatste kerk verder te gaan en te stoppen in De Brug.