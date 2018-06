Nieuwste Zwitsalbaby is Westlandse Viggo: 'Hij had er veel plezier in'

Duizenden banen extra in de Haagse regio

2 juni Goed nieuws voor werkzoekenden: De komende anderhalf jaar komen er zo'n 15.000 banen bij in de regio Den Haag. Dat blijkt uit de UWV arbeidsmarktprognose 2018-2019. Met name in de zorg, het onderwijs, in de specialistische zakelijke dienstverlening, ict, bouw en horeca.