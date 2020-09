Niks geen poespas, het voelde gewoon goed tussen Dave en Susanne

Dave: ,,We zijn allebei op en top Naaldwijks, maar hadden elkaar nooit ontmoet. Wat bizar is, want bijna al haar vrienden zijn mijn vrienden. Met mijn beste maat ging ze naar muziekfestivals. Toch zagen we elkaar zeven jaar geleden pas voor het eerst, in De Slimmerick. Ik was toen leider bij een meidenelftal van VV Naaldwijk. Na de wedstrijd had ik een gesprek met één van hun vaders en Suus stond er bij. We maakten een praatje.”



Susanne: ,,Het was geen liefde op het eerste gezicht, maar het klikte goed. We wisselden nummers uit en spraken af. En nog eens.”



Dave: ,,Suus woonde op zichzelf en ik nog thuis. Eerst zagen we elkaar elk weekend en al snel werd dat weekend langer: van donderdag tot dinsdag.”



Susanne: ,,Totdat z’n moeder zei: ‘het is hier geen hotel, verkas dan maar helemaal’.”