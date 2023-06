Niks te doen in de zomervakantie? Ga zelf je eigen fruit oogsten bij Plukkerij Framblij

update/met video Bewoners opnieuw opge­schrikt door brand in Rijswijk

Bewoners van de Ministerbuurt in Rijswijk zijn afgelopen nacht opnieuw opgeschrikt door een brand. Was in de nacht van zaterdag op zondag een portiek van een flat aan de Prinses Marijkesingel het doelwit. Dit keer stond in dezelfde straat een busje in brand.