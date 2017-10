NK Kerstdorpen bouwen komt naar Westland

Strandhuisjes weer massaal naar de opslag

9:33 Als de eerste schaatsers de ijzers weer onderbinden om baantjes te gaan trekken op de Uithof, weet je zeker dat de winter eraan komt. Dat betekent ook dat de zomer voorbij is en de strandhuisjes weer een half jaar in de opslag kunnen. Zaterdagmorgen werden ze in alle vroegte allemaal gedemonteerd op Slag Beukel in 's-Gravenzande, om vervolgens weer van het strand te worden afgevoerd. Altijd een klusje waarbij strandliefhebbers keihard met hun neus op de feiten worden gedrukt dat zonnebaden in hun zwembroek er de komende maanden niet meer in zit.