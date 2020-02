Nog 350.000 euro nodig voor aankleding nieuwe Boetzelaer

De bouw van ‘De Boetzelaer 2.0’ is in volle gang. Op 17 december 2019 ging de eerste paal de grond in. Doordat de fundering vervangen moest worden, zit directeur Peter Wielaart met hogere bouwkosten. ,,Dat komt omdat we alles opnieuw moeten onderheien. Dat is een hogere kostenpost, maar we blijven nog steeds binnen de normen die we begroot hadden. Het geld dat we nu willen ophalen is voor de aankleding van het zwembad. We hebben een totaalplaatje voor ogen en dat willen we graag vanaf de opening realiseren. Als het geld er niet komt, kunnen we altijd nog later aanpassingen doen, maar liever niet natuurlijk.”