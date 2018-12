Nog één keer per fiets de berg op

Of hij ‘gewoon’ thuis is op de dag van het interview? Nee, reageert hij ad rem. Hij is ‘gewoon’ aan het werk. Ja, Denis Vis (44) is ziek. Ernstig ziek. Ongeneeslijk ziek. Maar het leven gaat door. Dat is zijn motto. Dus maakt hij nog altijd werkweken van zestig uur. En fietst hij rustig een gruwelberg, de Tourmalet, op. Een berg die een deelnemer aan de Tour de France ooit woedend maakte. De organisatoren waren ‘moordenaars’ en ‘criminelen’.