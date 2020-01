‘Nominatie Varend Corso voor UNESCO-lijst kan helpen om de route naar Den Haag zeker te stellen’

Het Varend Corso is met een beetje geluk volgend jaar onderdeel van de lijst Internationaal Immaterieel Erfgoed van UNESCO. Minister Van Engelshoven heeft de ‘corsocultuur’ genomineerd voor de prestigieuze lijst. Voorzitter Rob Baan hoopt dat de nominatie helpt om het gemeentebestuur van Den Haag te overtuigen dat het evenement echt Den Haag in mag.

Volgens minister Van Engelshoven weerspiegelen het Varend Corso en het Zomercarnaval in Rotterdam, dat in 2021 een nominatie krijgt, de culturele diversiteit van Nederland. De nominatie volgt na een advies van de Raad van Cultuur. Nu moeten diverse organisaties, zoals de Corsokoepel, die dertien verschillende corso’s vertegenwoordigt, samen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en het ministerie een goed nominatiedossier samenstellen.

Doel van de immaterieel erfgoedlijst is gebruiken, rituelen, feesten en ambachten voor de toekomst te beschermen en de waardering voor immaterieel erfgoed te bevorderen. Om op de internationale lijst voor Immaterieel Erfgoed te komen, moet het erfgoed stevig draagvlak hebben binnen een gemeenschap, die zich expliciet achter de voordracht schaart. Ook moet het met zijn tijd meegaan.

Ingewikkeld

Voorzitter van het Varend Corso, Rob Baan, is dolblij met de nominatie. ,,Dit is een enorme bevestiging van wat we aan het doen zijn. Als we echt op de lijst komen, zal dat de sponsoring makkelijker maken. We hopen hiermee ook dat Den Haag het Varend Corso binnen gaat halen, want dat is nog steeds een ingewikkelde kwestie.”

Volgende week spreekt het gemeentebestuur van Den Haag erover of de met bloemen en groenten versierde boten door de stad gaan varen. Er hangt veel van dat besluit af, want de corso-organisatie heeft de datum én de route helemaal omgegooid om Den Haag in te kunnen. In plaats van het eerste weekend van augustus is het evenement van 2 tot en met 5 juli. Ook blijven de boten in de binnenstad van Delft en is daar dan een groot feest. ,,We moeten alles afzeggen als Den Haag besluit dat het Corso de stad niet in mag. Dan gaat het hele Varend Corso niet door.”