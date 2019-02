Nu nog puntjes op de i bij nieuwkomer

Als we een cijfer zouden moeten uitdelen voor sfeerloze eetruimten, dan grossiert Spices & Flavours in 's-Gravenzande in punten. Beneden is het vol en daarom worden we naar boven begeleid. We arriveren op een nauwelijks gedecoreerde zolder waar veel tafels en stoelen staan. Het doet eerder denken aan een opslag dan aan een gezellige eetplek. Het is er steenkoud, het tocht, mijn tafelgenoot kijkt uit op een stofzuiger en als we aanschuiven valt de laatste bloem uit de kleine orchideeënplant, met opschrift 'nummer 102', dood neer op tafel.



Na excuses van de gastheer en een zwieper aan de thermostaat beneden herpakken we ons. We hebben gereserveerd en toen was al duidelijk dat er ook gasten boven zouden plaatsnemen. Het eten moet hier goed zijn. 'Met een echte kok uit India', gaat de buzz in de tuinbouwstreek. Dat maakt nieuwsgierig, anders was snackbar De Parel met hawaïburgermenu en milkshake even verderop een warmere optie geweest. Met Spices & Flavours maakt de gastheer zijn droom waar. Als handelaar in de bloemenbusiness was hij vaak in India, gooide onlangs het roer om, ging in zee met twee Indiërs met horecazaken, strikte enkele koks en opende zijn restaurant. Stoer als je dat durft te doen.