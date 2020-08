Oases van rust langs de kust: ‘Niet te veel reclame maken voor het Westlandse strand’

Vraag een Westlander naar een rustig stukje strand en de kans is groot dat het antwoord Arendsduin luidt. Tussen Slag Beukel in 's-Gravenzande en Ter Heijde is er geen parkeerplaats voor de auto, maar slechts een fietsenstalling. Bovendien is er ook geen strandpaviljoen om een versnapering te scoren. Een ideaal strand voor wie op zoek is naar rust aan de kust en bereid is om een stukje te fietsen.