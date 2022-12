Oekraïense baby Samuil werd geboren in ballingschap in Nederland

Blijdschap en verdriet strijden om voorrang in het leven van Olha Levchenko (34). In maart moest de hoogzwangere Oekraïense met haar twee kinderen de bommen in haar woonplaats Zjytomyr ontvluchten. In ‘s-Gravenzande werd twee maanden later haar zoon geboren. Een onbezorgde kerst wordt het echter niet. ,,Veel landgenoten hebben geen eten en zitten in de kou. Dat laat ons niet los.”