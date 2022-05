Oekraïense moeders krijgen kraamweek in hotel voor meer rust en privacy

Als Oekraïense vluchtelingen die in Westland verblijven een baby krijgen, zullen ze hun kraamweek doorbrengen in het Fletcher Carlton hotel in Naaldwijk. Onlangs arriveerde de eerste baby in het Westland.

De moeder is op zaterdag 23 april in het ziekenhuis Leyenburg in Den Haag bevallen. Ze maken het naar omstandigheden goed, laat Westland in een nieuwsbrief weten. ‘Voor de kersverse moeder, die alleen in Nederland is, is het allemaal erg wennen. Landgenoten, de kraamhulp en coördinatoren van gemeente houden een oogje in het zeil.’

Badkamer

De komende periode worden nog meer baby’s van Oekraïense vluchtelingen in Westland geboren. Met hen is afgesproken dat zij hun kraamweek doorbrengen in het Fletcher Carlton hotel in Naaldwijk. Vanwege de privacy van een eigen kamer, een badkamer in de nabijheid en de mogelijkheid om de jonge moeders goed in de gaten te houden, biedt het hotel in deze situaties meer comfort dan de gezamenlijke ruimtes op andere opvanglocaties.

Quote Het belangrijk­ste is rust voor de moeders en hun kinderen

,,Op dit moment ontbreekt het moeder en kind aan niets”, vertellen de gemeentelijke coördinatoren. ,,Het is wennen in een vreemd land waar je de taal niet spreekt zonder je familie om je heen, maar momenteel is alles geregeld qua kleertjes, zitjes, kinderwagens en dergelijke. De bereidheid om te helpen als we daar om vragen, is bovendien overweldigend. Het belangrijkste is rust voor de moeders en hun kinderen.”

