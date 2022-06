Oekraïense vluchtelingen in Westland krijgen als eerste een sticker als bewijs van hun verblijfsrecht

Oekraïense vluchtelingen, die in Westland worden opgevangen, krijgen vanaf maandag een sticker in hun paspoort als bewijs van hun verblijfsrecht in Nederland. De registratie is een pilot van de IND en wordt later ook in andere gemeenten toegepast.