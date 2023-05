Oer-Hollandse feestkroeg van drie jonge meiden direct afgeladen vol: ‘Hazes is bij ons de basis’

Filmhuis Lumen doet het net even anders dan anders en dat werkt: bezoekers­re­cord in eerste kwartaal

De Cultclub van Filmhuis Lumen neemt de kijker mee op ontdekkingsreis naar de obscure uithoeken van de cinema, zoals op zaterdag 13 mei als de film Bad Black is te zien. Gemaakt met nul budget, maar met 100 procent levenslust en liefde voor film. Het is een van de films op het programma van het filmhuis in Delft dat wil verrassen. ,,We doen het nét even anders.”