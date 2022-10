Olie opgeruimd op strand van Ter Heijde

Mijn Tuin Alle planten doen het geweldig in tuin van Ton en Mia: ‘Ze lijken erg graag bij ons te wonen’

Ton en Mia Visser wonen in een prachtig appartement in het voormalige Shell-hoofdkantoor aan het Oostduinplein in Den Haag. Hier zijn tussen 2016 en 2019 in totaal 220 appartementen gerealiseerd. Het zogeheten Park Hoog Oostduin grenst aan landgoed Arendsdorp en heeft naast een gezamenlijke daktuin boven de parkeergarage slechts drie privétuinen. Ton en Mia zijn de gelukkige eigenaren van een ervan.

2 oktober