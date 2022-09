Oliebollen alleen in de winter? Welnee, ‘ze zijn ook lekker bij 28 graden’

Basis­school­di­rec­teur pleit vóór vierdaagse schoolweek: ‘Vijfde dag is meer opvang dan onderwijs’

In het hele land is het nijpende lerarentekort een groot probleem. Bij sommige scholen is zelfs al een vierdaagse schoolweek ingevoerd. Maar is dat per se negatief? Directeur Maarten van Gelderen denkt zelfs dat het beter is voor de kwaliteit van het onderwijs. Zijn school OBS De Kameleon in Den Haag heeft dit jaar voor het eerst met een dag minder school te maken. ,,Ik ga dit wel een tijd vasthouden.’’

31 augustus