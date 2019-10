OM: 10 maanden celstraf voor afpersing voormalige zakenpartner

Wat begon als een geschil tussen twee oud-compagnons om 10.000 euro, eindigde in een afpersing. Door telefoontjes als ‘ik ga jouw dochter verkrachten’ werd een zakenman en zijn familie in Naaldwijk en Den Haag onder druk gezet. Het OM eiste 10 maanden cel tegen de man die het brein zou zijn achter deze brute inningsmethode.

Verdachte Frank O. (50) wilde in 2013 in Spanje een bedrijf in energiedrankjes opzetten met de andere ondernemer. Dat liep spaak, doordat die man twee jaar de cel in moest voor wiethandel. Sinds die tijd probeerde Frank het geld dat hij in de zaak had gestoken terug te halen. Maar hij zou telkens aan het lijntje zijn gehouden door zijn oude partner.

Frank O. was er klaar mee, toen juni 2018 volgens hem ene ‘Bart’ opbelde, die beloofde dit probleem voor hem op te lossen. In de rechtbank beweerde Frank O. dat hij niets wist van de methoden die daarbij gebruikt werden. ‘Meneer Bart’ deed naar de oud-compagnon telefoontjes en appjes uitgaan die steeds dreigender werden. ‘Ik sta nu voor je huis’ en ‘je vrouw en dochter laat ik in een seksclub werken’ zijn maar een paar voorbeelden. Het slachtoffer maakte op bevel 15.000 euro over naar een rekening, waarvan de eigenaar niet te traceren bleek en dook onder met zijn gezin.

Frank O. zou dit alles pas in het dossier gelezen hebben. ,,Ik kreeg tranen in mijn ogen’’. Die 15.000 zou hij nooit hebben gezien. Hij werd in februari opgepakt in Spanje en zit sindsdien vast.

De officier van justitie vindt dat er voldoende bewijs voor is dat de verdachte zelf betrokken was bij de afpersing. Zij eist 30 maanden cel, waarvan 20 voorwaardelijk, en een contactverbod.

De rechtbank doet 17 oktober uitspraak.