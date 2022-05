OM: Moeder vergiftigde haar zoon (10)

In het Westland heeft een moeder geprobeerd haar zoontje (10) te vergiftigen. Dat is de beschuldiging van het Openbaar Ministerie. In comateuze toestand is hij gevonden en naar het ziekenhuis gebracht.

Dat gebeurde op 5 februari, thuis in hun woning in ’s-Gravenzande. Op 6 februari aan het begin van de middag werd hij gevonden en met vliegende spoed naar het ziekenhuis gebracht.

In het bloed van de jongen zat een heel scala aan medicijnen die hem in comateuze toestand hebben gebracht: antipsychotica, antidepressiva, een slaapmiddel, een kalmeringsmiddel, paracetamol en ibuprofen. Het is volgens het OM gemengd in een vruchtensapje en door moeder Patricia aan het tienjarige jongetje gegeven.

Ook zij werd in het huisje gevonden. Volledig verward. Zij is ook naar het ziekenhuis gebracht, en daarna naar het politiebureau.

Donderdag begon het proces tegen haar. Hoe het zover heeft kunnen komen is nog onduidelijk. ,,Het ene moment was ze bezig haar medicijnen te sorteren (die ze komende week zou moeten slikken), het volgende moment komt ze bij in een scheurpak in een koude politiecel”, zegt haar advocaat Rebecca Hoekman. Het is een groot gat wat er die avond gebeurd is. ,,Het enige wat we zeker weten is dat ze vreselijk in de war moet zijn geweest. Ze houdt onvoorwaardelijk van haar kind.”

Kaapstad

Over de maanden die eraan voorafgingen, wil de advocaat niets zeggen. Duidelijk is dat de Westlandse met haar zoon in Kaapstad woonde en daar met haar partner guesthouses verhuurde. Aan het einde van 2021 kwam ze met haar zoon terug in Nederland. Ook in Zuid-Afrika kampte de vrouw al met zware depressies en angstaanvallen.

In de rechtbank vertelt moeder dat ze nu vooral heel erg in de war is en elke dag probeert te begrijpen wat er gebeurd is. ,,Het is onwerkelijk, afschuwelijk. Ik kan niet zonder mijn zoon. Wat is de oorzaak? Aan alle onderzoeken werk ik mee, vooral om er voor mezelf achter te komen wat de oorzaak is geweest.”

De rechter besloot donderdagmiddag dat ze hiervoor in een kliniek mag worden opgenomen, waar ze ook kan worden behandeld. Over drie maanden gaat de zaak weer verder.

