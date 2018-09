Ombudsman stapt vanuit 'ivoren toren' knusse huiskamer in

Enorme kater na tien jaar verbeten strijd om verontrei­nig­de perceel

8:45 Ruim tien jaar vocht John van Trierum een verbeten strijd uit met de gemeente Midden-Delfland over zijn ernstig verontreinigde perceel in Schipluiden. De failliet verklaarde Van Trierum is inmiddels ‘afgekocht’. ,,Ik ben kapot gemaakt.’’