Omgekeerde vlaggen moeten 15 oktober van lantaarnpalen zijn: ‘Goed dat er nu een datum is’

Sentiment

De gemeente Westland heeft de vlaggen vooralsnog niet laten weghalen, omdat ze ruimte wil geven aan het sentiment dat leeft bij een aanzienlijk deel van de samenleving, aldus burgemeester Arends. ,,We hebben echter ook oog voor het feit dat veel mensen daar andere gevoelens bij hebben", zegt Arends. ,,Daarom is het goed dat we met de Boeren- en Tuindersbeweging tot een datum zijn gekomen waarop de vlaggen van de lantaarnpalen worden gehaald. Daarnaast hebben we afgesproken dat er geen gemeentelijke kunstwerken meer worden ingepakt, onder andere in verband met de kans op schade.”

Dialoog

Volgens burgemeester Arends staat het protest van de Boeren- en Tuindersbeweging niet op zichzelf en is het ook een uiting van een ongenoegen dat breder en al langere tijd in de samenleving leeft, zowel in Westland als in Nederland. ,,Het is van belang met elkaar de dialoog te voeren over dat ongenoegen en de grondslagen daarvan, maar ook over mogelijke oplossingen. Naar elkaar willen luisteren en elkaar ruimte geven is een voorwaarde voor begrip over en weer.”