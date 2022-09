Omgekeerde vlaggen zorgen nu ook voor ongemak: ‘Ik zit er helemaal niet op te wachten’

Waarom slaan boerenpro­tes­ten aan in gemeente zónder boeren? ‘Argwaan tegen overheid diepgewor­teld’

Het blauw-wit-rood van de boerenprotesten slaan in Westland enorm aan. In de gemeente hangen honderden omgekeerde vlaggen en veel bewoners blijken de actie van harte te steunen. Boeren zijn er niet in de tuinbouwgemeente, maar kenners van Westland zijn allerminst verbaasd over de getoonde solidariteit met de agrariërs. ,,Dit gebied heeft de mentaliteit van het platteland.”

14 augustus