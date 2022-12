Omwonenden stappen naar de rechter om woonpark voor arbeidsmigranten tegen te houden: ‘Het is zó groot’

Dickens Winterfair bij boerderij De Vlietwo­ning

Vereniging Buijtenplaets de Vlietwoning houdt zaterdag van 13.00 uur tpt 16.00 uur een Winterfair in de stijl van Dickens in de grote stal van boerderij De Vlietwoning, nabij fietsbrug de Snelbinder in Naaldwijk.

16 december