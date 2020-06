Onbekend bij grote publiek, maar maakt wel muziek bij nummer 1 dj's van de wereld Dimitri Vegas en Like Mike

Iedere maand een nieuwe single, dat is het streven van de Honselse dj. ,,Deze maand is dat Oslo Opera en op 24 juli komt alweer de single Want That uit. Of ik het ga halen om iedere maand met een nieuwe te komen, weet ik niet zeker. Er komt veel meer bij kijken dan mensen denken. Het is niet muziek maken en uploaden.” Dj Asonn is een nog onbekende naam bij het grote publiek, maar een belofte in de muziekwereld. Hij brengt zijn nummers uit bij platenmaatschappijen van de nummer één dj’s van de wereld, duo Dimitri Vegas en Like Mike, bestaande uit broers Dimitri en Michael Thivaios.