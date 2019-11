Ondernemende Westlander vond het van de gekke dat zijn dorp geen voetbalclub had

Boud was de oudste van dertien kinderen in het gezin van een tuinder uit Kwintsheul. Hard werken was het devies. Iets dat je Boud wel kon toevertrouwen. Hij groeide op tot een handige, hardwerkende zelfstandige jongen die op zijn tiende in een vloek en een zucht een ruit van de druivenkas kon vervangen. Een handigheid die ook wel nodig was in het gezin waarin iedereen van voetbal en van handbal hield.