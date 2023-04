Onderscheiding voor brandweerman Wim Boekestijn

Stoelen­dans in de Westlandse raadszaal: CDA wil niet meer naast Westland Verstandig zitten

Een novum in de vaak toch al rumoerige Westlandse politieke arena: het CDA wil niet meer naast Westland Verstandig zitten. In een boze brief aan de burgemeester heeft CDA-fractievoorzitter Jenny Vermeer gevraagd om een andere plek in de vergaderraadscirkel.