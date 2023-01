Onderzoek naar vuurwerkbom in Vogelbuurt in Honselersdijk tijdens jaarwisseling

‘Tijdens het uitoefenen van hun werk zijn agenten in groot gevaar gebracht’, stelt politie Westland op Instagram. ‘Dat kan en mag niet gebeuren’. De politie zegt al de nodige getuigen en aangevers gesproken te hebben, maar nog niet iedereen van wie iets vernield is heeft zich volgens de politie gemeld. Omdat alle informatie die nog niet gedeeld is bruikbaar kan zijn in het onderzoek roept de politie iedereen die informatie heeft over wie de vuurwerkbom heeft gegooid op om zich te melden via telefoonnummer 0900-8844.

De jaarwisseling in Westland werd opnieuw ontsierd door diverse incidenten waarbij zelfs de ME in actie moest komen. Dat was niet alleen in Honselersdijk het geval, maar ook in Maasdijk. Aan het eind van de middag op oudejaarsdag was het raak aan de Tuindersweg, waar de politie met drie bussen ter plaatse kwam. Bij het grasveld werd zwaar vuurwerk afgestoken en er werd ook een molotovcocktail gegooid. De zware dreunen vormden een aanslag op het gehoor van de ME’ers.