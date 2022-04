Onenigheid over toekomst Floraterrein: Westland zet plannen voor woningbouw en lightrail stug door

Wethouder Albert Abee (CDA) was er wel een beetje van geschrokken, de berichtgeving in deze krant dat de provincie Zuid-Holland eigenlijk niks ziet in woningbouw en een lightrail in het Floragebied, het terrein van en rondom bloemenveiling Royal FloraHolland. ,,In gesprekken die wij voeren op directieniveau krijg ik helemaal niet die indruk van de provincie”, zegt Abee, die zoals het er nu voorstaat niet meer terugkeert als wethouder in een nieuw gemeentebestuur. ,,Maar misschien moeten wij onze boodschap nóg duidelijker voor het voetlicht brengen.”