Ongeval met drie voertuigen op Galgeweg

indebuurt.nl Fotoreeks! Zo vierden Delftena­ren Koningsdag 2023

Delft kleurde oranje voor Koningsdag 2023! Biertjes drinken, dansen, spullen verkopen en genieten van wat lekkers: het was een groot feest in de binnenstad. Onze redactie was er natuurlijk ook bij. Geniet van deze fotoreeks van feestende Delftenaren. Misschien hebben we jou ook wel gespot!