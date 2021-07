Onweer en hevige regenval zorgen voor de nodige problemen in Haagse regio: ‘Knijp 'm als een oude dief’

Dierenambu­lan­ce wil snel van Maasdijk naar Vlaardin­gen: ‘Wilde dieren nu thuis bij medewer­kers’

25 juli De Dierenambulance Zuid-Holland Zuid is druk op zoek naar een nieuw onderkomen. De stichting is min of meer dakloos na het vertrek uit Maasdijk, waar de dierenliefhebbers jarenlang gratis konden verblijven. Dat gebeurde bij het bedrijf JP Isolatie aan de Korte Kruiskade. Wegens uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten was er echter geen ruimte meer voor de portocabins van de stichting.