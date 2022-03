Ooievaars maken nest op kunstwerk langs de Veilingroute: ‘Dit is echt heel leuk’

Eugène is bijna 80 en staat nog twee keer per weekend op een voetbal­veld: ‘Zonder plezier heeft het geen zin’

Als iemand bewijst dat leeftijd uiteindelijk niet meer dan een getal is, dan is dat wel de 79-jarige scheidsrechter Eugène Beeldsnijder uit Delft. Als ervaren rot in het vak fluit hij nog twee wedstrijden per weekend en daarmee is hij één van de onmisbare en onzichtbare schakels die de boel in het amateurvoetbal draaiende houden. ,,Richten jullie je maar op de bal, dan neem ik de beslissingen wel.”

