Ook Bouke Arends luidt noodklok over tuinbouw: ‘Dit is moeilijk te verhapstukken’

Acute hulp voor glastuin­bouw keihard nodig: ‘Heel erg voor onderne­mers, medewer­kers en gezinnen’

‘Het is twee over twaalf voor de glastuinbouw’. Dat stellen de afdelingen van de VVD en het CDA in Westland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland na het nieuws dat de grote plantenkweker Plantise, met vestigingen in onder meer Naaldwijk en Bleiswijk, er volgend jaar mee moet stoppen vanwege de torenhoge energieprijzen. ,,Dit is heel erg voor de ondernemers en alle medewerkers en hun gezinnen.”

10 oktober