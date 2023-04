Ook deze zeven personen kregen een koninklijk lintje in Westland

Bescheiden draaiorgel­man gaat voortaan als ridder naar de Rijswijkse markt op zaterdag

Draaiorgel-expert Kees de Ruijter is vanmorgen door burgemeester Huri Sahin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In Rijswijk is hij al jaren een bekende verschijning. ‘Iedereen kent hem’.