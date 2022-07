Ook Dylan van Baarle naar Profronde Westland

Vijverberg is heel blij dat hij Dylan van Baarle heeft kunnen contracteren. De wielrenner groeide niet alleen op in de regio, eerder dit jaar liet hij de harten van wielerliefhebbers sneller kloppen door de klassieker Parijs-Roubaix te winnen. Van Baarle, die op dit moment als middenmoter dagelijks in de verstikkende hitte van de Tour de France zwoegt, ontmoet in Wateringen onder anderen Niki Terpstra. Terpstra, die dit jaar niet actief is in de grootste wielerronde ter wereld, won eerder ook Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen.