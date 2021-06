Ook een EK-poule met je collega's? Dankzij dit Westlandse bedrijfje kan alles worden bijgehouden

Grootste Nederland­se campanulak­we­ker is 100 jaar: derde generatie regeert over eigenwijs familiebe­drijf

13 juni Ten Have Plant in Honselersdijk bestaat een eeuw, is de grootste campanulakweker van ons land, is ook groot in cyclamen. Inmiddels ‘regeert’ de derde generatie driekoppig dit wat eigenwijze familiebedrijf waar ze van elk onderling discussiepunt gewoon een experiment maken. Wij gingen langs voor de rubriek Ouder Westland.