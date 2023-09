Ook Nature’s Heat geeft kijkje in de keuken van aardwarmteproject

30 Kilometer op de Noord-Lier­weg? ‘Wegpiraten rijden hier liever vol gas’

In Westland zijn de meningen verdeeld. Moet de Noord-Lierweg in het buitengebied van De Lier een 30-kilometerzone worden of blijft de sinds mensenheugenis bestaande situatie in stand waarin automobilisten het gaspedaal tot 60 mogen intrappen? De dagelijkse praktijk is overigens een andere. ,,Sommigen rijden hier wel 80. Het is levensgevaarlijk.”