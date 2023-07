Ook vanuit Den Haag groeit verzet tegen uitbreiding ABC Westland Terrein

Grote weerstand tegen huisves­ting arbeidsmi­gran­ten bij ABC-ter­rein

Vier fors uitgevallen flatgebouwen van elk bijna twintig meter hoog in een tot voor kort kleinschalig tuinbouwgebied in Poeldijk. Dat is het meest opvallende onderdeel van een uitbreidingsplan van ABC Westland, dat maandagavond wordt gepresenteerd. In de gebouwen zouden enkele honderden arbeidsmigranten moeten worden gehuisvest.