Ook Varend Corso heeft last van hoge energieprijzen en oorlog in Oekraïne: deelnemers haken af

,,Maar we merken nu wel dat we er flink aan moeten trekken om iedereen over de streep te krijgen”, zegt woordvoerder Sander Nieuwenhuizen van het Varend Corso. ,,We hadden een mooie stoet boten op de planning, maar het is knap lastig om die vast te houden. Nog niet alle deelnemers hebben hun definitieve deelname toegezegd en we hadden onlangs ook een afvaller waarvan we dachten dat die zeker mee ging doen.”

Waakzaam

Dat betekent volgens Nieuwenhuizen niet dat het problematisch gesteld is met het deelnemersaantal. ,,Nee hoor, het aantal genummerde boten is nog steeds rond de veertig”, zegt hij. ,,Maar waar we eerst euforisch waren en dachten dat we moesten stoppen met deelnemers in te schrijven, moeten we nu waakzaam zijn. Dat geldt ook voor de kernenboten, want die zijn immers ook afhankelijk van sponsoring. Maar aan de andere kant hebben we ook gesprekken met mogelijke nieuwe deelnemers, dus wij blijven positief.”